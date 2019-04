Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr ist ein Auto in eine Hauswand in Kiel-Düsternbrook gefahren. Polizei und Feuerwehr zufolge gab es zunächst die Meldung, dass zwei Personen im Wagen eingeklemmt waren. Offenbar hatte die Person am Steuer Gas und Bremse verwechselt.