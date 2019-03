Kiel

In einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Elmschenhagen hat es am Dienstagabend gebrannt. Die wurde gegen 21.10 Uhr zu einem Kellerbrand im Isarweg gerufen. Mehrere Anrufer hatten die Feuerwehr alarmiert und berichteten von einem stark verqualmten Treppenhaus. Deswegen wurden insgesamt vier Löschzüge der Feuerwehr Kiel sowie vier Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

Vor Ort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. "Da die Keller der Mehrfamilienhäuser in der Straße teils miteinander verbunden sind, war die Lokalisation des Brandherdes anfangs schwierig", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bewohner verhielten sich umsichtig

Tatsächlich brannte es an drei Stellen im Keller sowie im Keller des Nachbarhauses. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Nach der Brandbekämpfung mussten die Treppenhäuser belüftet werden. "Da die Bewohner sich umsichtig verhalten hatten und in ihren Wohnungen geblieben sind, ist zum Glück niemand verletzt worden", sagte der Sprecher.

80 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren von der Berufsfeuerwehr Kiel der Direktionsdienst und die Löschzüge der Haupt- und der Ostwache, von der Freiwilligen Feuerwehr die Löschzüge aus Elmschenhagen und Wellsee sowie vom Rettungsdienst Kiel vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Leitende Notarzt.

Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 22.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Von RND