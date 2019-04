Kiel

Wie die Ermittlungsbehörden bestätigten, gehen sie von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Dabei sollen drei Männer im Alter von 31 bis 38 Jahren gegen 22.50 Uhr in eine Wohnung im Joachimsthaler Weg eingedrungen sein. Was sie dazu bewogen hat, ist Oberstaatsanwalt Michael Bimler und Polizeisprecher Matthias Arends zufolge noch unklar.

Durch Splitter nach dem Schuss verletzt

Einer der Männer soll dabei durch eine geschlossene Tür geschossen haben. Der 34-jährige Mieter wurde durch umherfliegende Splitter leicht am Kopf verletzt. Die drei Männer seien anschließend in einem Auto geflüchtet.

Polizei nimmt vier Personen fest

Zahlreiche Streifenwagen seien nach einem Anruf an der Fahndung beteiligt gewesen, so die Polizei. Gegen 23.05 Uhr konnten die Beamten in der Teplitzer Allee schließlich die drei Männer stellen. Auch eine 48-jährige Frau wurden im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgenommen. Sie soll ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein.

Die Ermittlungen der Behörden laufen.

