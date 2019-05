Kiel

Die Jahrmarkt-Betreiber hatten es geahnt: Nach dem Frühjahrsmarkt auf dem Wilhelmplatz werde es für die Stadt kaum möglich sein, die von Schlaglöchern übersäte Parkfläche auszubessern. „Schon während wir am Sonntag abbauen, werden die ersten Autos wieder auf dem Wilhelmplatz parken, obwohl er noch gesperrt ist“, unkte Udo Klein vom Schaustellerverband Neumünster Mitte April bei der Konzeptvorstellung für den Frühjahrsmarkt, der am Sonntag zu Ende ging. Und die Befürchtungen traten ein. Obwohl der Platz erst am 1. Mai wieder zum Parken freigegeben war, stellten die ersten Halter ihre Fahrzeuge bereits am Sonntagabend auf dem „Willi“ ab.

Erste Fahrzeuge parkten bereits am Sonntag

Das behinderte nicht nur die Schausteller bei der Demontage ihrer Buden und Fahrgeschäfte, sondern störte vor allem die Bauarbeiter, die den Boden nach der neuntägigen Veranstaltung am Montag instand setzen wollten. „Wir können hier nicht richtig arbeiten“, schimpfte einer der Angestellten, der anonym bleiben möchte. Eigentlich sollten Teile der Fläche planiert und zusätzlicher Sand aufgeschüttet werden, doch dies gelang nicht überall. Wie um Slalomstangen mussten die Arbeiter ihre Maschinen um die geparkten Autos herum steuern, bis zum Mittag war ein Großteil des Wilhelmplatzes wieder zugestellt.

Schlaglöcher müssen erneut ausgebessert werden

Das Bemühen der Stadt, die Schlaglöcher bereits vor dem Frühjahrsmarkt zu beseitigen, hat sich nicht ausgezahlt. Zwar wurden die Löcher mit einer Schottertragschicht gefüllt, die mit einem Wegekies abgedeckt wurde, doch da der Kies aufgrund von Regen weggespült wurde, muss das Tiefbauamt die Schlaglöcher erneut ausbessern. Dies kann aber nur in Verbindung mit einer weiteren Sperrung des Platzes geschehen

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.