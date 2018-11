Kiel

In einem Studentenwohnheim in Kiel ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Im dritten Stock der Wohnanlage in der Johann-Fleck-Straße war kurz nach 14 Uhr eine Gemeinschaftsküche in Brand geraten.

Die Bewohner bemerkten nichts von dem Brand

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf drang schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Im Gebäude befanden sich trotz des Feuers noch sechs Bewohner, die von dem Feuer nichts mitbekommen hatten. Die Einsatzleitung schickte deshalb sofort drei Trupps unter Atemschutz zur Erkundung und Suche in die verqualmten Räume. Sie fanden insgesamt drei Personen im Gebäude und brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Die drei anderen hatten sich inzwischen selbst aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Ein weiterer Trupp löschte das Feuer in der Küche. Während der Löscharbeiten mussten die Johann-Fleck-Straße voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen in Kronshagen führte. Der Schaden an dem Gebäude ist beachtlich.

Die Ursache des Feuers versucht jetzt die Polizei zu klären.