Kiel

Wie die Polizei am Montagmittag erläuterte, begann die Brandserie gegen 18.30 Uhr mit einem qualmenden Altkleidercontainer in der Straße Zum Brook. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer vor Ort schnell löschen – musste allerdings den Container dafür mit einem speziellen Gerät zerstören.

Kurze Zeit später brannten zehn Container

Wenige Meter weiter beobachtete eine Spaziergängerin gegen 19.05 Uhr am Parkplatz der Agentur für Arbeit und Soziales in der Adolf-Westphal-Straße einen entflammten Müllcontainer. Bis die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich der Brand auf insgesamt zehn Container und drei Mülltonnen ausgebreitet. Die Spezialisten konnten auch hier letztlich verhindern, dass Schäden am angrenzenden Gebäude entstanden.

Zeugen werden gesucht

Zur Ursache könne die Polizei derzeit keine Angaben machen. "Wir schließen Brandstiftung, auch fahrlässige, aber nicht aus", sagte Polizeisprecher Matthias Arends. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht jetzt Zeugen, die zu den Zeitpunkten Verdächtiges beobachtet haben könnten. Haben Sie dort Personen gesehen, sind Sie aufgerufen, sich zu melden unter Tel. 0431/160 3333.

