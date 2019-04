Kiel

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, habe das Opfer an der Bushaltestelle auf den Bus gewartet, als der Täter ihn plötzlich packte. Der 17-Jährige hielt sein Portemonnaie zu dem Zeitpunkt in der Hand, der Räuber entriss es ihm. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Elisabethstraße.

Täterbeschreibung ist sehr genau

Der 17-Jährige konnte ihn genau beschreiben: Er sei zwischen 18 und 19 Jahren alt, 180 bis 183 Zentimeter groß und habe ein "südländisches Aussehen", teilte die Polizei mit. Getragen habe der Täter eine dunkle Bomberjacke der Marke Alpha Industries mit rotem Anhänger im linken Schulterbereich. Außerdem sei eine Kapuze mit Fellkragen und auffälliger Bartwuchs – "fusselig am Kinn und an den Seiten hochwachsend" – erkennbar gewesen.

Polizei sucht eine Zeugin

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Überfalls. Insbesondere eine Frau soll dem Opfer geraten haben das 4. Polizeirevier aufzusuchen.

Sie und andere könnten zur Aufklärung beitragen und sollten sich melden unter Tel. 0431/160-3333.

