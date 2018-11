Wichtel gucken

Das putzige Fantasiegeschöpf, das nach der Eröffnung des Weihnachtsdorfes ab 26. November dreimal täglich in seiner Kogge auf dem Drahtseil Richtung Rathausturm schweben wird (16, 18 und 19.30 Uhr), ist in diesem Jahr – wer hätte das gedacht – zum ersten Mal eine Kieler Sprotte. Genau genommen sind es sogar zwei Sportstudentinnen aus der Landeshauptstadt, die sich diesmal bei den Hochseilflügen abwechseln.

Grund dafür: Die Wichtelin des vergangenen Jahres, die Schweizerin Katharina Droescher, hatte wegen anderweitiger Termine in der Vorweihnachtszeit keine Zeit, dafür aber für Ersatz aus Kiel sorgen können. Die Namen wollen die Veranstalter aber noch nicht nennen.

Geschenkideen sammeln

Im Weihnachtsdorf gibt es erstmals handgefertigte Ledergürtel mit individuell wählbaren Schließen. Ebenfalls Handgemachtes bieten dort die Bürstenmanufaktur Dresden oder der Kieler Holzdesigner Georg Wawerla ("Studio 38"). Gegen Kälte könnten Wärmflaschen aus Schafsfell oder Rentierfelle aus dem "Fellwerk" helfen.

Auf dem ebenfalls am 26. November eröffnenden Weihnachtsmarkt (Holstenplatz) mit dem im vergangenen Jahr überarbeiteten Konzept kann man an einem Stand selbstgemachte Kleidung kaufen, ein anderer bietet Postkarten aus Holz, bedruckt mit Kiel-Motiven, an.

Seltene Spezialitäten genießen

Im Weihnachtsdorf gibt es erstmals "Baumstriezel": frischer Hefeteig wird um eine Holzschindel gewickelt, über offenem Holzfeuer gebacken und mit Zucker, Zimt oder Nüssen bestreut. Kann man laut Veranstalter sonst nur in Ungarn oder Tschechien probieren.

Auf dem Weihnachtsmarkt steht ebenfalls zum ersten Mal „Omas Kartoffelstand“ mit diversen Dips oder eine Wurstmanufaktur. Weitere kulinarische Premiere: Rindfleischprodukte als Wurst oder im Weck-Glas von der Hallig Langeness.

Sich über kinderleichte Becher-Rückgabe freuen

Auf dem Weihnachtsmarkt profitieren Besucher in diesem Jahr von einer neu eingeführten Annehmlichkeit. Sie können Tassen, Gläser oder Teller an jedem Stand ohne Chip und Wartezeiten vor der Spülstation zurückgeben. Denn abseits des Laufs entsteht an der Schevenbrücke eine zentrale leistungsfähige „Waschstraße“, zu der alle Händler mit Speisen und Getränken ihr schmutziges Geschirr anliefern.

