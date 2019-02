Kiel

Der berühmte viermalige Weltumsegler Wilfried Erdmann kommt samt Tonbildschau in die Landeshauptstadt, um mit der Dermatologin Dr. Katharina C. Kähler über UV-Schutz und Hautkrebs bei Seglern zu informieren.

Das Thema Hautkrebs bei Seglern wird immer aktueller

„Ein Thema, das vielen Seglern und auch anderen Menschen, die viel draußen sind, immer mehr ins Bewusstsein kommt“, sagt Dr. Katharina C. Kähler, die das Hautkrebszentrum am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, leitet.

Segler, Landwirte und Dachdecker extrem betroffen

„Um Sonnenschutz hab‘ ich mich nie gekümmert“, erzählt Wilfried Erdmann (78). „Nicht einmal in der Südsee war das ein Thema.“ Dr. Katharina C. Kähler nickt. Sie ist selbst Seglerin und kennt aus ihrem beruflichen Alltag die Situation der vor allem älteren Patienten, die der Sonne ausgesetzt waren. So wie Segler, Landwirte oder Dachdecker.

Als erster Deutscher 1968 um die Welt gesegelt

Wilfried Erdmann wäre ein ganz typischer Vertreter dieser Patientengruppe. Der Mann aus Goltoft an der Schlei ( Kreis Schleswig-Flensburg) ist sein Leben lang auf den Meeren der Welt unterwegs gewesen. Als erster Deutscher segelte er 1968 allein um die Welt.

Drei Jahre auf Hochzeitsreise auf den Meeren der Welt

Ein Jahr später stach er 1969 zusammen mit seiner Frau Astrid zur Hochzeitsreise rund um den Globus in See. Erst drei Jahre später kam das junge Ehepaar wieder zu Hause an. Um Sonnenschutz haben sie sich nie gekümmert. Auch später nicht auf den vielen folgenden Reisen.

Segler sind Risikokandidaten für Hautkrebs

In den Häfen sieht die Kieler Dermatologin unter den meist älteren Seglern immer wieder Risikokandidaten für Hautkrebs. „Wird heller Hautkrebs früh erkannt, kann man ihn in der Regel gut behandeln und damit Schlimmeres verhindern“, sagt sie.

Ohne Lichtschutzfaktor 50 nicht zum Wassersport

Sie selbst geht nur mit Krempenhut oder Südwester, langer UV-Schutzkleidung und mit Lichtschutzfaktor 50 an Bord. Sonnencreme will auch Wilfried Erdmann künftig beim Segeln immer dabei haben. „Ich dachte früher, im Alter ist man vor Hautkrebs gefeit“, sagt der Extremsegler. „Aber inzwischen weiß ich, dass das nicht der Fall ist.“

Veranstaltung am 8. März im Kieler Yachtclub

Die Veranstaltung trägt den Titel „Segeln und Hautkrebsprohylaxe – Ein Widerspruch?“: Freitag, 8. März, ab 18 Uhr, Hotel Kieler Yachtclub, Kiellinie 70. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze erforderlich: Tel. 0431/8001080 oder per Mail an info@krebsgesellschaft-sh.de.

