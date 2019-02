Kiel

Es ist der 13. September 2017 als Jan Schiegnitz beim Kiten in Dänemark auf die Hafenmole im Ort Bogense knallt. Zwei Wochen liegt er mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im Koma. 17 Knochen sind gebrochen. Nase, Unterkiefer, vier Halswirbel, Unterarm – alles kaputt. Mühsam kämpft er sich ins Leben zurück. Seit diesem Unfall ist für ihn klar: Nie mehr ohne Helm. Er erzählt uns seine Geschichte und möchte damit andere Wassersportler sensibilisieren.

Ein Wassersportler wie er im Buche steht

Mit einem breiten Grinsen steht Jan Schiegnitz in der Tür seiner Mietwohnung direkt am Blücherplatz. Der 32-Jährige ist ein Wassersportler, wie er im Buche steht. Die Haare von Meerwasser und Sonne gebleicht, am Körper coole Surfklamotten und auch im Winter natürlich mit Flipflops an den Füßen. Wer ihn vorher nicht kannte, merkt nichts von seinem Unfall. „Noch immer hab’ ich manchmal Wortfindungsstörungen und hadere mit der Erinnerung“, erzählt er. Der Unfall hat Teile seines Gedächtnis gelöscht. Die ersten sechs Wochen danach und viele Dinge aus der Vergangenheit sind nicht mehr abrufbar.

Zur Reha nach Damp und an den Bodensee

Große Unterstützung bekommt er von seiner Frau Anna (30), die gerade zur Tür hereinschneit. Auch sie eine Kiterin. Auch sie hat wie Jan Schiegnitz Medizin studiert und arbeitet als Ärztin. Tag für Tag sitzt sie nach dem Unfall an seinem Krankenbett. Erst in Dänemark, dann in der Spezialklinik in Hamburg Boberg. Später geht es zur Reha nach Damp, dann an den Bodensee. „Ich wusste, dass Jan das schaffen wird“, sagt Anna Schiegnitz. „Er hat einen eisernen Willen und ist absolut positiv.“

Als Kitesurf-Profi überall in der Welt unterwegs

Jan Schiegnitz trainiert hart. Die Sprache, das Gehen, die Koordination, das Gleichgewicht. Da ist er zäh wie schon beim Sport. Einmal festgebissen, lässt er nicht locker. Seitdem er als 14-Jähriger das Kiten für sich entdeckt hat, zieht es ihn ans Wasser. Wenn das Wasser tobt und der Wind pfeift, ist er in seinem Element. Er übt waghalsige Sprünge, tollkühne Tricks. Als er in Kiel Medizin studiert, ist er fast jeden Tag am Meer. Schnell wird er Kitesurf-Profi, holt sich einen Titel nach dem anderen. Firmen reißen sich um den sportlichen jungen Mann. Überall in der Welt ist er unterwegs. Zu Fotoshootings, für Kite-Magazine.

Ein Jahr nach dem Unfall geht es wieder aufs Wasser

Knapp ein Jahr nach dem Unfall steigt er wieder aufs Board. „Angst hatte ich nicht“, sagt er. „Ich kann mich ja an die Schreckensgeschichte nicht erinnern.“ Viele Bekannte hätten ihn gefragt, wie er diesen Sport wieder machen könne. Für Jan Schiegnitz absolut keine Frage: „Das Ritual die Leinen und den Schirm auszulegen, die Bar in der Hand zu halten, wirkt wie eine Droge auf mich. Jedes Mal ist es einmalig.“

Michael Schumachers Skiunfall hat das Helmtragen normal gemacht

Das Happy End freut auch die Sponsoren. Sie haben ihrem Kite-Star auch in seiner Tiefphase die Treue gehalten. Nur an eines müssen sie sich jetzt gewöhnen: „Mich gibt es jetzt nur noch mit Helm“, sagt er. „Es passieren im Kitesurfen jedes Jahr Todesfälle, über die nicht berichtet wird. Seit meinem Unfall weiß ich, wie gefährlich der Sport ist“, sagt er und hofft, dass das Helmtragen selbstverständlicher wird. „Die coolen Bilder in den Kite-Zeitschriften wären auch mit Helm cool“, sagt er und muss an Rennfahrer Michael Schumacher denken. Seit seinem Skiunfall ist Helmtragen im Wintersport normal. Beim Kiten ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit.