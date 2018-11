Kiel

Im Angebot sind dabei Ermäßigungen für ein breit gefächertes Weihnachtsmarkt-Sortiment: vom klassischen Punsch über Süßigkeiten (Muzen, Mandeln, Crêpes) bis hin zu deftigen Speisen (Fischbrötchen, Kartoffelpuffer, Hotdog, Pizza) oder Präsente (Weihnachtssterne, Tonfiguren, Ketten-Anhänger).

Bei Abgabe des entsprechenden Coupons gibt bei den beteiligten Stände entweder 50 Prozent Rabatt oder eine Ermäßigung in Form des Prinzips „zwei für eins“.

Das Gutscheinheft mit Lageplänen der Stände auf den Märkten können Weihnachtsmarktbummler ab sofort bei der Tourist-Information oder ab Montag am Kiel-Marketing-Souvenirstand auf dem Rathausplatz für acht Euro kaufen.

Viele Stände machen bei Gutschein-Premiere mit

Für den Stadtmanager von Kiel-Marketing, Johannes Hesse, ist mit der Premiere des Heftes bereits ein Ziel erreicht: „Wir haben mit knapp einem Drittel aller Stände im ersten Jahr des Projektes vergleichsweise viele Teilnehmer gewinnen können. Damit wird es nun möglich, alle Weihnachtsmärkte mit einem attraktiven Rabatt-Angebot als Einheit zu bewerben und zu vermarkten.“

Neue Stände am Minetti-Platz

Mit zu dieser Einheit gehört in diesem Jahr auch ein neuer Standort: So sorgen am Bernhard-Minetti-Platz (zwischen Brauereiviertel und Holtenauer Straße) erstmals grün-weiße Pavillons mit rustikalen Speisen und Getränken, eine Almhütten-Lounge oder ein Kinderkarussell für lauschiges Wintervergnügen auch abseits der großen Weihnachtsmarktstandorte in der City.

So geht's am Montag los

Den städtischen Weihnachtsmarkt eröffnet Stadtpräsident Hans-Werner Tovar am Montag (26. November, 17 Uhr) an der Weihnachtspyramide, für 250 Besucher gibt es dort kostenlosen Punsch inklusive Becher. Die Eröffnung des Weihnachtsdorfes übernimmt ebenfalls am Montag Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ab 17.30 Uhr, mit dabei ist der „Wichtelchor“ der Grundschule Suchsdorf.

