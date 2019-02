Kiel

Gegen ein Uhr wurden die Bewohner des Hauses in Kiel-Hassee durch Geräusche geweckt und informierten die Polizei. Beamte des 3. Reviers konnten in unmittelbarer Nähe des Tatorts zwei Personen antreffen und kontrollieren. Dabei stellten sie verschiedene, offenbar gestohlene, Gegenstände sicher. Andere Polizeibeamte stellten zur gleichen Zeit Einbruchsspuren an dem Haus in der Straße Arfrade fest.

Fehlende Haftgründe bei 34-Jährigem

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben die beiden 28 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen kein Stehlgut bei dem Einbruch erbeutet und dürften nach ihrer Entdeckung die Flucht angetreten haben, so die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, woher die sichergestellten Gegenstände stammen.

Die beiden Männer kamen anschließend ins Polizeigewahrsam. Der 34-Jährige wurde am Sonnabend aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Der 28-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt kam.

