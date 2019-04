Die Stadtwerke Kiel ändern ab dem 1. Mai ihre Öffnungszeiten in ihren beiden Kundenzentren in Kiel und Preetz. Als einen Grund dafür nennt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster die veränderte Nutzerfrequenz: „Seit 2012 kommen knapp 50 Prozent weniger Besucher in unsere beiden Energiezentren.“