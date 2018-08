Kiel

Die Suche nach dem seit Donnerstag vermissten Schwimmer in der Kieler Förde soll am Wochenende abgebrochen werden. Man gehe nicht davon aus, den Mann noch zu finden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonnabend. DLRG und Feuerwehr hatten auch am Freitag erfolglos nach dem Vermissten gesucht.

Nach Zeugenangaben soll der Schwimmer am Donnerstagabend vor Kiel-Schilksee ins Wasser und untergegangen sein. Die Einsatzkräfte fanden allerdings keine zurückgelassenen persönlichen Gegenstände am Strand.

Auch eine Vermisstenmeldung gebe es nicht und es hätten sich bislang keine neuen Zeugen gemeldet.

Von KN-online