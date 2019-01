Kiel Ab 2020 zahlt die Stadt - Finanzielle Grundsicherung für Kreative Die Stadt will Kreativzentren wie an der Alten Mu, im Anscharpark oder im Open Campus der Universität erstmals auch über einen längeren Zeitraum hinweg finanziell unterstützen. Ab 2020 soll diese "finanzielle Grundsicherung" greifen.

Von Jürgen Küppers

Die Alte Mu gehört zu den bekanntesten Kreativzentren in Kiel: Die Stadt will mit ihrer Förderung helfen, den vielen Ideen, die an der Förde entstehen, einen professionellen Rahmen zu geben. Quelle: Frank Peter