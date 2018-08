Kiel

Wie die Stadt Kiel am Freitag mitteilte, fehlen im Rathaus und im Neuen Rathaus Büroräume. Deshalb seien in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen in der Stadt Räumlichkeiten angemietet worden. Damit soll künftig Schluss sein.

Die Stadt Kiel will das ehemealige Bundesbank-Gebäude an der Ecke Hopfenstraße/Ringstraße kaufen und daraus ein drittes Rathaus machen. In den kommenden Wochen soll der Vertrag unterzeichnet werden. Die Ratsversammlung hatte im Mai 2018 den Beschluss zum Ankauf bis zu einer maximalen Summe von 11,5 Millionen Euro gefasst.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagt dazu: „Mit einem eigenen großen Gebäude in dieser zentralen Lage können wir hohe Mietzahlungen vermeiden.“ Auch Baudezernentin Doris Grondke freut sich auf das weitere Rathaus: „Das Gebäude bietet viele Möglichkeiten und vor allem viel Platz, den die Verwaltung dringend braucht."

Bis zu 370 Arbeitsplätze auf 6125 Quadratmetern

Bezogen werden soll das dritte Rathaus im kommenden Jahr. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass dort 350 bis 370 Arbeitsplätze untergebracht werden können. Angedacht ist unter anderem der Einzug des Stadtarchivs. Außerdem könnten im „dritten Rathaus“ an der Hopfenstraße Ämter einziehen, die bislang auf verschiedene Verwaltungsgebäude verteilt sind.

Das Bundesbank-Gebäude wurde 1992 fertiggestellt. Es verfügt über fünf Geschosse und umfasst rund 6.125 Quadratmeter Bürofläche sowie etwa 3.600 Quadratmeter Hallen-, Lager- und Verkehrsflächen. Im Untergeschoss befindet sich eine Tiefgarage, auch im Innenhof können Autos parken. Zur Liegenschaft gehört zudem ein Wohngebäude mit zwei Wohnungen und drei Appartements an der Ringstraße mit insgesamt knapp 400 Quadratmetern Wohnfläche.

Bundesbank ging 2015 aus dem Gebäude raus

Die Bundesbank war bis Herbst 2015 in dem Gebäude untergebracht. Mittlerweile wird Schleswig-Holstein ebenso wie Mecklenburg-Vorpommern von der Filiale Hamburg aus bedient. Die Landeshauptstadt Kiel hatte auch schon das vorherige Dienstgebäude der Bundesbank an der Fleethörn gekauft. In die früheren Räume der damaligen Landeszentralbank zogen die Stadtkasse und das Standesamt. Das repräsentative Büro des Bankdirektors wurde zum Trauzimmer umgebaut.

Von KN-online