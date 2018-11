Kiel

Die Ankündigung der Landeshauptstadt Kiel, auf eine Besteuerung von Pferde- und Sportwetten zu setzen, gefällt ihm: Dr. Hans-Jürgen Rumpf gehört zu den renommiertesten Suchtexperten des Landes Schleswig-Holstein.

Profit für Prävention einsetzen

Auf die Frage, was er am aktuellen Trend zu Sportwetten oder entsprechenden Wettbüros Positives erkennen könne, antwortet er: „Nichts.“ Eine Besteuerung sei „eine sinnvolle Maßnahme“, um Spielsucht entgegenzuwirken. Dr. Rumpf geht noch weiter: Er fände es auch sehr sinnvoll, einen Teil der Profite für Prävention einzusetzen.

Die Zahlen sprechen dafür: Etwa ein Prozent der Gesellschaft falle irgendwann im Lebenslauf der Spielsucht anheim. Untersuchungen in Spielhallen hätten ergeben: 40 bis 50 Prozent der Anwesenden seien süchtig nach dem Spiel, dem Setzen, dem Zocken und dem Gewinnen – oder auch nur dem Versprechen des Gewinns.

Glücksspiel wird zum zentralen Lebensinhalt

Laut Dr. Rumpf machen Glücksspiele vor allem extrem süchtig: Eine hohe Ereignisfrequenz, viele Entscheidungen, die fallen oder gefällt werden müssen, sowie jede Menge Beinahe-Gewinne lockten den Spieler immer weiter. „Das Spielen wird zum zentralen Lebensinhalt“, beschreibt Dr. Rumpf.

Ausdruck dessen seien gerade Spielhallen oder Wettbüros: In ihnen werde das Spiel in einer „Extra-Welt“ präsentiert: „Die Einrichtungen wollen die Leute voll auf das Spiel fokussieren.“ Bestes Beispiel aus vielen Hallen: Es hängt keine Uhr an der Wand, um kein Gefühl für die Zeit zu geben.

Mehr Wettbüros erhöhten daher das Risiko, dem Spiel zu verfallen: „Je größer das Angebot ist, desto häufiger tauchen auch Süchte auf.“ Das mögliche Leid sei immens: Es drohten nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch soziale Vereinsamung. „Glücksspiel ist seit Langem als Verhaltenssucht anerkannt“, sagt Dr. Rumpf. Die Charakteristika seien durchaus mit einer Stoffsucht wie nach Alkohol oder Drogen vergleichbar.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.