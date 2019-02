Kiel

Vor 90 Jahren wurde die Förde zur Laufbahn - und Kiel zu einer Eislandschaft: Westwind-Wetterlagen mit milder atlantischer Luft blieben aus. Steifer Südostwind erzeugte schneidende Kälte. Ein Kontrastprogramm zum Frühling an diesem Februar-Wochenende in Schleswig-Holstein mit Temperaturen um die 10 Grad.

In zahllosen Häusern in Kiel fror das Leitungswasser ein. „Der an einer Stelle geforderte Preis von 10 Pfg. für den Eimer Wasser ist geradezu wucherisch“, schrieb die Kieler Zeitung. „Wandert man von der Hörn aus die Kaiflächen längs, so hat man einen umfassenden Blick über den gesamten Innenhafen, der außer einer kleinen eisfreien Ecke in der Hörn vor der Germaniawerft wie eine einzige schneebedeckte Eisfläche aussieht“, berichtete das Blatt.

Winter 1929 in Kiel : 137 Schiffe lagen auf der Holtenauer Reede und im Hafen fest

Am 14. Februar 1929 lagen insgesamt 137 Schiffe aller Nationen auf der Holtenauer Reede und im Hafen fest. Ende Februar baten das Reichs-Kanalamt und der Verband deutscher Reeder die Sowjetunion, ihre Eisbrecher „Jermak“ und „Truvor“ zu schicken.

Beide begannen am 15. März 1929, von Kiel-Holtenau aus das anfangs 40 Zentimeter, vor Brunsbüttel ein Meter dicke Eis auf dem Nord-Ostsee-Kanal aufzubrechen und führten die ersten Schiffe am 18. März nach Kiel.

