Kiel Neues Konzept der Stadt - Wie Straßen und Plätze heißen sollen Hindenburgufer oder Gottfried-Kuhnt-Platz: Zoff um solche Bezeichnungen gab es reichlich. Den will die Stadt künftig durch ein neues Konzept möglichst vermeiden. Dessen Kern: Eine Expertenkommission soll Namensvorschläge zunächst nach bestimmten Kriterien prüfen.

Von Jürgen Küppers

Das Gedenken an historische Personen oder Ereignisse in Kiel ist vielfältig (im Uhrzeigersinn von oben links): Erinnerung an die Zerstörung der Muhliusschule, an die Namensgeber des Lorentzendamms, der Stephan-Heinzel-Straße, an Stadtgründer Graf Adolf, an den Kieler Gelehrten Nikolaus Falck, an "Onkel" Ludwig Goedecke, an den "Kieler Frieden" oder an den Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein. Das neue Konzept der Stadt legt nun die Kriterien für "Historische Stadtmarkierungen" fest. Quelle: Frank Peter