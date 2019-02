Die junge Crew des Projekts „Kiel ohne Grenzen“ vom Kieler Jugendring-Verein will im Sommer ein Festival auf die Beine stellen. Am 30. Januar kamen die Projektkoordinatoren zusammen, um die Planung voran zu treiben. Gleichzeitig wurden 4000 Euro Spendengelder an zwei gemeinnützige Vereine vergeben