Nicht nur die Frauen von Arabiata fieberten "Kiel singt und spielt für Kiel" jedes Jahr entgegen. "Das ist der Höhepunkt des Jahres! Ein Auftritt auf einer professionellen Bühne im ausverkauften Schauspielhaus - sonst sind wir ja meist der Nachtisch", sagte Andrea Sperling von der Gruppe, die mit ihren orientalischen Tänzen auch einen Pol in dem vielfältigen Programm bildet.

Das Hobby vereint

Sabines 50 Flötenkids zeigten an diesem Abend eindringlich, dass es hier keine Rolle spielt, welche Hautfarbe, welche Religion und welche Herkunft die Protagonisten haben - was zählt, ist die Lebensfreude beim Singen und Musizieren und das gemeinsam Erreichte. Allein das Zuschauen ging da unter die Haut.

Mitreißende Vielfalt

Natürlich wurde auch mitgesummt, wenn der Gesangsverein der KVAG von 1930 die Evergreens wie Capri Fischer anstimmte. Verstaubt war das alles kein bisschen. Denn ebenso zum Programm gehörten das gesteppte Singin' in the Rain von Chaos Line, die Tanzversion der Tapsy Törtels von Justin Timberlakes "Can't stop the Feeling" und "Sedona" vom Blasorchester Concordia Kiel. Der Chor Prêt à Chanter sorgte sogar für einen Hauch französisches Lebensgefühl.

Laien und mehr

Und das, was die Chorsänger von Jazzica, aber auch für die Ballett-Schülerinnen vom Ensemble Classique aus Schönberg und von Ballett und Tanz aus Kiel und Eckernförde auf die Bühne brachten, ging dann über das hinaus, was man sich gemeinhin unter einem Hobby vorstellt.

Gute Laune vom Hippiechor

Am Ende des Abends schickte der Hippiechor mit einem mitreißenden "Let the sunshine in" die Zuschauer gut gelaunt auf dem Heimweg. Doch zu Ende ist das Show-Ereignis damit noch nicht: Am Sonntagabend heißt es noch einmal mit weiteren Protagonisten: "Kiel singt und spielt für Kiel". Die Vorstellung ist bereits ausverkauft.

