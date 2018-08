Kiel

In seinem vierten Buch, in dem der 48-Jährige die Geschichte einer Entwicklung erzählt: von der freimütigen Einsicht „Klar trinke ich zu viel. Aber nicht mehr als der Rest meiner Freunde, Verwandten und Kollegen. Ganz normal halt“ bis zum Résumé „Ich würde mir im Nachhinein wünschen, niemals auch nur einen Schluck Alkohol getrunken zu haben“.

Der Mann neigt zu Extremen

Was dazwischen passiert, berichtet der Autor chronologisch, mit einem Fazit am Ende jedes Monats. Die Konstruktion ist ein Kunstgriff. Tatsächlich lebt Kruse – ledig, keine Kinder – nach eigener Aussage schon seit 2014 alkoholfrei. „Das werde ich hoffentlich bis zum Ende meines Lebens durchziehen“, sagt er im Interview. Ein sportlicher Zwei-Meter-Mann, der gerne Rennrad fährt und zu Extremen neigt – eben auch beim Alkohol, als jugendlicher Fußballspieler, als junger Erwachsener, als erwachsener Journalist.

Kruse war unter anderem Reporter für die Sat.1-Sportsendung „ran“ in München und beim NDR in Kiel. Heute hat er eine Medienproduktionsfirma und ist freier Reporter beim ZDF Kiel. Er und seine beiden Brüder hätten zu Hause gelernt, schreibt der Mann aus Detmold, „dass Arbeit die höchste Priorität im Leben besitzt. Hätte das Trinken meine Arbeit gefährdet, wäre Schluss gewesen“.

Alkohol hat Glanz

So aber ist es ein Ringen. Denn Alkohol hat Glanz. „Besoffen gab ich mich stark und großmäulig, dominant und überlegen. Ich soff so lange und so viel, bis ich auch nüchtern glaubte, so zu sein, wie ich mich besoffen gab“, schreibt Kruse. Und: „Das Beste am Alkohol ist, dass er Ängste beseitigt.“ Ängste vor dem Leben, davor, sich Frauen zu nähern, frei zu tanzen, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist.

In den ersten Wochen ohne spürt er, wie sich sein ramponiertes Nervensystem beruhigt und die alkoholgetriebenen Oszillationen in längere Wellen übergehen, aber auch ein Sehnen nach Wildheit und das Fehlen des Schutzanzuges Alkohol.

Im sechsten Monat – Kruse hat das Conga-Trommeln gelernt und genießt die Anerkennung von Lehrer und Bandleader Omar – bricht er nach einem Kieler-Woche-Auftritt erstmals seinen Schwur. „Rauschangriff“. Monat sieben endet mit dem Fazit: „Ich habe auf der Preisverleihung wie in meinen besten Jahren Vollgas gegeben. Vielleicht sogar noch schlimmer, aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich an das Ende der Party nicht erinnere. Da muss man jetzt wohl von einem echten Rückfall sprechen, oder?“

Wie bewältigt er den? Mithilfe der Anonymen Alkoholiker und eines Nichttrinker-Seminars nach Allen Carr („Carr gefällt mir – er ist radikal“). Dessen Methode kommt ohne den Begriff Alkoholiker aus. Timm Kruse baut sich aus beiden konträren Konzepten sein eigenes zusammen: „Die Anonymen Alkoholiker sind die wichtigste Stütze, um nicht zu vergessen, welche Qualen ich durch den Alkohol erlitten habe. Ihr Leitsatz „Lass das erste Glas stehen“ lässt sich auf alle Vorsätze im Leben anwenden.“

„Wir müssen diese Begriffe neu definieren, weil sie zu düster sind. Wir sind AKUs. Alkohol-Kontroll-Unfähige.“ Oder anders: Er sei jemand, der einfach zu lange zu viel getrunken hat, mit dem Zeug nicht mehr vernünftig umgehen konnte und entschied, nicht mehr zu trinken.

Die Alkoholpolitik in Deutschland erinnere ihn an die Waffenpolitik in den USA: Sie schaffe es nicht, die Bevölkerung zu schützen – nicht gegen eine so stark sponsorende Lobby. „Zuletzt hat die Politik vor gut zehn Jahren die Gesetze geändert und die Steuer auf Alkopops erhöht, nachdem sich Jugendliche regelmäßig krankenhausreif getrunken haben.“ Die Maßnahme wirkte – stärker als die ganze mühsame, wertvolle Präventionsarbeit in den Schulen des Landes.