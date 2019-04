Kiel

So plant die City Sightseeing Kiel GmbH zum Beispiel Fahrten in den Süden Kiels, Touren ins Kiel der 1950er-Jahre oder ins Kiel „wie Sie es noch nicht kennen“. Als einen der Höhepunkte im neuen Programm preist Geschäftsführer und Standortleiter Olaf Maaz die „Kiel by Night“-Touren.

Auch steigende Passagierzahlen ermunterten das Franchise-Unternehmen (die Muttergesellschaft City Sightseeing Ltd. hat ihren Sitz in London) zur Angebotsausweitung. Verzeichneten die Kieler Doppeldecker im ersten Jahr (2016) rund 10000 Fahrgäste waren es ein Jahr darauf 12000, 2018 erzielte das Unternehmen dann einen vorläufigen Rekord mit mehr als 15000 Passagieren.

Trotz guter Zahlen ist noch "Luft nach oben"

Als Grund für die guten Zahlen der letzten Saison nennt Olaf Maaz mehrere Faktoren: anhaltend gutes Wetter, Großveranstaltungen wie die Special Olympics sowie kontinuierlich steigende Zahlen bei Kiel-Urlaubern und Kreuzfahrt-Touristen.

Trotz der kontinuierlichen Steigerungsraten ist nach Angaben von Olaf Maaz aber „noch Luft nach oben“ bei der Auslastung der bislang zwei eingesetzten Cabrio-Doppeldecker-Busse. Um noch mehr Fahrgäste zu gewinnen, setzt der Standortleiter vor allem auf mehr Flexibilität. Nicht nur bei den Extra-Touren für Kieler, sondern vor allem bei „Spontanfahrten“ für Kurzentschlossene

Im Cabrio-Bus kann man auch feiern

Die dafür nötige Flexibilität schaffe die Einstellung von vier eigenen Fahrern. Zuvor hätten sie aus Kostengründen von anderen Busunternehmen ausgeliehen werden müssen. Weil die neuen Fahrer nun permanent zur Verfügung stünden, könnten nun sogar innerhalb weniger Stunden Fahrten nach speziellen Kundenwünschen organisiert werden – sogar noch am Abend des gleichen Tages.

Mehr Flexibilität schaffe das neue System auch für Kieler Kunden. Firmen, Vereine oder Hochzeitsgesellschaften könnten die Busse ab dieser Saison erstmals als exklusive Event-Location nutzen, um in ihnen zu feiern.

Preise bleiben stabil

Trotz der Angebotsausweitung bleiben die Preise für die in acht Sprachen angebotenen Sightseeing-Touren in Kiel in diesem Jahr stabil: Das normale Ticket mit acht Stationen (beliebiger Ein- und Ausstieg innerhalb 24 Stunden) kostet 20 Euro, 17 Euro für Studenten, Rentner, Gruppen und zehn Euro für Kinder bis 15 Jahre.

