Kiel

„Wir bewegen die Jugend“, freut sich Organisator Bernd Lensch (57) von der Ellerbeker Turnvereinigung, die das Großevent bereits zum 13. Mal auf die Beine stellt. Zufrieden blickt Lensch auf das quirlige Treiben rundherum. „Es läuft alles wunderbar, auch wenn gleich noch einmal ein Schauer über die Stadt ziehen wird“, sagt er.

Drachenboote sind 250 Kilogramm schwer

Bestens gerüstet sind die Schüler von „Tobis Gang“ der Gemeinschaftsschule Probstei, die mit grauen Oktoberfest-Filzhüten starten. Ein Gummizug unterm Kinn sorgt für den festen Sitz. Sport- und Englischlehrer Tobias Stauske schärft seinem 13. Jahrgang noch einmal ein, den Rhythmus zu halten. „Wir sind ein Team, vergesst das nicht“, sagt er. Dann geht es in eines der 13 Meter langen und 250 Kilo schweren Drachenboote und raus auf die 250 Meter-Rennstrecke zwischen Klappbrücke und Hörn-Ende. Wenig später rauscht auch schon bei jedem Paddelschlag das Adrenalin durch die Adern.

63 Teams beim Schulcup am Start

Bernd Lensch ist in all dem Trubel der Fels in der Brandung. 120 ehrenamtliche Helfer kann er jedes Jahr mobilisieren. Alle sind mit Herzblut dabei. „Im nächsten Jahr versuchen wir, eine fünfte Bahn für den Schulcup zu bekommen.“ Diesmal sind 63 Mannschaften am Start. 2019 könnten es dann bis zu 76 Teams werden. Am Sonnabend geht es übrigens noch weiter: Um 10 Uhr startet der Funcup mit rund 2000 Teilnehmern, Streetfood und einzigartigen Kostümen.

Die vier besten Teams aus dem Norden

Beim Schulcup siegten: Gymnasium Kronshagen (Little GymKros, 5.+6. Jg.), Friedrich-Junge-Schule Wik (Wasserteufel, 7.+8. Jg.), Privatschule Düsternbrook (Team Düsternbrook, 9.+10. Jg.), Gemeinschaftsschule Hassee (Kalles-Squad, 11.-13. Jg.).