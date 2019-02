Kiel

Aber warum nur 9347 Enten? Müssten es nicht 10 000 sein? „Die werden es am Ende auch“, beruhigte „Chefente“ Daniel Benedict. Die derzeit krumme Zahl komme nur zustande, weil man den kompletten Restbestand des Händlers aufgekauft habe.

Erste Enten-Lieferung versank in der Nordsee

„Als Anfang Januar die Container von der ,MSC Zoe’ ins Meer stürzten, haben wir erst noch rumgeunkt, dass unsere Enten dabei waren“, erinnerte er sich. Die Gewissheit kam dann Tage später. „Unser Händler rief an und sagte, dass alle 10.000 Enten in einem Container sind, der jetzt irgendwo auf dem Meeresgrund liegt.“ Zwei bis drei Monate dauere eine Neulieferung aus China, sagte Benedict, das wäre zu spät gewesen. „Im Lager hatte der Händler noch 9347 Rennenten, die etwas anders aussahen, für die haben wir uns dann entschieden.“ Die fehlenden 653 Enten dieses Modells seien schon geordert und werden im April erwartet, damit am 12. Mai alle 10.000 an den Start gehen können.

Verkaufsstart ist am 3. März

Auch Susanne Hügel, Jutta Renner und Ingrid Polster arbeiten emsig, um die gelben Enten mit individuellem Barcode zu versehen und samt Anleitung in die Tüte zu stecken. Bis zum Verkaufsstart am 3. März müssen alle Rennenten fertig sein. Für fünf Euro sind sie dann wieder an den mehr als 50 Verkaufsstellen zu haben. Neben den Kieler Nachrichten, Famila, Citti und Karstadt sind auch viele Apotheken darunter. Eine komplette Liste gibt es im Internet (www.entenrennen-kiel.de).

Kinderschutzbund freut sich über Unterstützung

Auch Geschäftsführerin Sabine Bendfeldt und Katharina Höhle, Koordinatorin der Familienpaten, vom Kinderschutzbund sind beim Entenpacken dabei. Ihrem Projekt kommen in diesem Jahr die Spenden zugute. Bei den Familienpaten engagieren sich seit 2013 29 Ehrenamtliche und bieten alltagsnahe Unterstützung auf Augenhöhe. „Wir haben viel mehr Nachfragen, als wir mit unseren Helfern abdecken können“, beschreibt Bendfeldt die Situation. Mit dem Erlös des Entenrennens könnte nicht nur die Ausbildung für weitere Helfer, sondern auch das gesamte Projekt für ein Jahr finanziert werden.

