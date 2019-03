Kiel

„Wir laufen jetzt auf den 50. Einsatz im ersten Monat zu. Da hat sich die Wache bereits bewährt“, sagte Thomas Hinz, Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Kiel, bei der Jahreshauptversammlung des Stadtfeuerwehrverbandes.

Wie berichtet, hatte die Feuerwehr mit einigen Monaten Verspätung am 1. März die Fahrzeughalle der Flughafenfeuerwehr übernommen und hält dort jetzt ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit acht Feuerwehrleuten im Wachbetrieb vor.

Hilfsfristen wurden verkürzt

„Bei Einsätzen nordöstlich des Kanals konnten wir die Hilfsfrist mit der neuen Wache massiv verkürzen. Das ist ein ganz großer Erfolg“, so Hinz. Die von Christopher Georg als Wachabteilungsleiter geführte Nordwache ist im Schichtbetrieb besetzt und besonders tagsüber wichtig, wenn die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Altenholz und Schilksee durch die Berufstätigkeit ihrer Mitglieder nicht immer am Ort sind.

Neues Ausbildungszentrum mit Fahrsimulator

Eine neue Adresse wird die Feuerwehr auch noch in diesem Jahr in Wellsee bekommen. Da das alte Schulungszentrum im Holzkoppelweg aus allen Nähten platzt, wird für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der zehn freiwilligen Feuerwehren eine neue Ausbildungseinrichtung entstehen.

„In dem Zentrum in Wellsee wird es auch eine Indoor-Übungsanlage auf 1700 Quadratmetern Fläche mit diversen Stationen geben, wo wir verschiedene Einsatzszenarien simulieren können“, sagte Hinz. Ein Bestandteil wird dort ein Übungsraum für Atemschutzgeräte-Training sein. „Erstmalig werden wir in Wellsee auch einen Fahrsimulator in Dienst nehmen, wo wir eine noch bessere Schulung für Blaulichtfahrten vornehmen können“, so Hinz.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.