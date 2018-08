Kiel

Die Kurve zeigt seit Jahren nach oben: Kiel und die Förde ziehen immer mehr Touristen an. Seit dem 1. Januar 2015 besteht der touristische Zusammenschluss von Kiel-Marketing mit dem Amt Schrevenborn mit den Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen.

Kiel-Marketing erwartet ein touristisches Superjahr

Für Kiel rechnet der Kiel-Marketing-Geschäftsführer in einem Interview mit einem touristischen Super-Jahr. Man habe bereits im Januar, Februar und Mai, als die Special Olympics stattfanden, bei Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent zugelegt, die Zahlen für den Juni mit der Kieler Woche liegen noch nicht vor. Im Mai waren es mit fast 80.000 Übernachtungen sogar 25,3 Prozent. Hauptmotor des wirtschaftlichen Wachstums bleibt nach wie vor der Tagestourismus, der von 19,3 Millionen Gästen im Jahr 2015 auf 19,7 Millionen in 2017 anstieg. Im Schnitt geben die Tagesausflügler 38,83 Euro pro Kopf aus. Der Anteil am Volkseinkommen in Kiel liegt weiterhin bei acht Prozent, beim Amt Schrevenborn stieg dieser von einem auf zwei Prozent.

Wanger wünscht sich mehr Hotel-Angebote für Familien und Freizeitgäste

Kiel mit seinen Stränden habe noch großes Potenzial, müsse aber die Zugänge zum Wasser öffnen, mehr Bademöglichkeiten schaffen und die Strände besser in Szene setzen. Kiel brauche die jetzt geplanten und projektierten Hotelbauten, die bis zu 1000 zusätzliche Betten mit sich bringen, ist Wanger überzeugt. Er hofft jedoch darauf, dass manches Hotel vom Schwerpunkt Geschäftsreisende umsteuert und auch Familien beziehungsweise Freizeittouristen mehr Angebote macht.