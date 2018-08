Kiel

In der letzten Ferienwoche ist die Athena-Halle der Kieler Gelehrtenschule noch menschenleer. Erst am Montag wird es hier wieder vor Schülern wimmeln, und auch die 50 Lehrer des Gymnasiums kehren dann an ihren Schaffensort zurück. An der großen Treppe der Halle wird sie ein Plakat empfangen: „Salvete! Allen einen guten Schulstart wünscht die Schulleiterin!“ steht darauf. „Ich möchte auf diese Weise einen ersten Gruß an alle die Menschen senden, von denen ich ab jetzt umgeben sein werde“, sagt Sinje Wischtukat und ergänzt, dass sie langfristig mit jedem Gesicht auch etwas verbinden will.

Zuvor war sie an der Käthe-Kollwitz-Schule

Bei 540 Schülern stellt das ein ambitioniertes Projekt dar. Doch die neue Leiterin der Traditionsschule strahlt so viel Tatkraft aus, dass man mit an ihren Erfolg glaubt. Dass sie ihren Willkommensgruß in lateinischer Sprache formuliert hat, darf man zugleich als Visitenkarte werten. Wie ihr Vorgänger Rainer Schöneich ist die 41-Jährige studierte Altsprachlerin und hat als zweites Fach Evangelische Theologie in ihrem Portfolio. An der Käthe-Kollwitz-Schule, wo sie in den vergangenen vier Jahren die Oberstufe leitete, hat sie sich im Rahmen der Ausweitung des ästhetischen Schwerpunkts überdies für die Theaterarbeit eingesetzt – ihre dritte Lehrleidenschaft, die sie auch in der Feldstraße weiter pflegen möchte.

"Es ist mir eine Ehre"

Dass sich das Gymnasium, das 2020 sein 700-jähriges Bestehen feiern darf, derzeit auch und insbesondere auf dem Gebiet der Digitalisierung profiliert, passt zu diesem Selbstverständnis ebenso wie seine Bläserklasse, der optionale Chinesisch-Unterricht oder das umfassende Theaterangebot. „Im Moment passiert hier unglaublich viel, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf“, sagt Sinje Wischtukat und berichtet abschließend von ihrer spontanen Reaktion auf den Erfolg ihrer Bewerbung. Ein kurzer Satz sei ihr da in den Sinn gekommen: „Es ist mir eine Ehre!“