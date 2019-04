„Keine Profiiiite mit der Miiiiiete!“ So hallte es am Samstag in Kiel-Mettenhof zwischen den Mietshäusern. Nachdem in anderen Städten tausende Menschen gegen Wohnungsnot und Mietwucher auf die Straße gegangen waren, wurde in Kiel ebenfalls zur Demo aufgerufen. Es kamen rund 200 Bürger.