Die Kieler Grünen halten offen, ob sie mit einem eigenen Kandidaten in die Oberbürgermeister-Wahl in Kiel am 27. Oktober gehen oder wie 2014 wieder den SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer unterstützen. Das hat die Kreismitgliederversammlung am Donnerstagabend mit 60 von 90 Stimmen beschlossen.