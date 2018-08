Laube brannte lichterloh: Ein brennendes Gartenhäuschen hat am Freitagabend in der Kleingartenanlage in Kiel-Ellerbek für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach dem Notruf um 18.36 Uhr rückten 30 Einsatzkräfte aus. Das gab Dirk Ninow vom Lagedienst der Berufsfeuerwehr bekannt.