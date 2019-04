Kiel

Kurz nach 22 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Niu-Hotels am Asmus-Bremer-Platz Alarm ausgelöst. Alle Gäste mussten das Hotel verlassen. Die Löschzüge der Haupt- und Ostwache rückten an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren alle Gäste bereits in Sicherheit. Als Grund für den Alarm wurde laut Feuerwehr eine Rauchentwicklung in der Küche lokalisiert. Währen des Einsatzes war ein Teil der Andreas-Gayk-Straße gesperrt. Die Ursache war aber schnell behoben und alle Gäste durften wieder zurück in die Zimmer. Kurz vor 23 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab.