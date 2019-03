Die Kieler Polizei warnt vor Taschendieben in Neumeimersdorf. Seit dem 26. Januar zeigten vier Geschädigte im Alter zwischen 40 und 60 Jahren Diebstähle ihrer Geldbörsen an. Sie alle waren in den Supermärkten in der Straße Grot Steenbusch 35 einkaufen. Die Polizei sucht Zeugen.