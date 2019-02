Kiel

Auch dank des vom Oberbürgermeister aufgelegten Programms „Gaarden hoch zehn“ soll den kulturellen und anderweitig kreativen Potenzialen des Ostufer-Stadtteils deutlich mehr Aufmerksamkeit und Geld gewidmet werden. In welche Richtung das gehen könnte, darüber beriet am Mittwochabend der Ortsbeirat.

Herunterhängende Farbfetzen stören

Eine weitere Wende könnte sich bei einem anderen Kulturthema ergeben. Der ehemalige Landesdenkmalpfleger Albrecht Barthel hat sich intensiv mit dem unter Denkmalschutz gestellten Bild am Iltisbunker beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, dass es wenig sinnvoll wäre, die Wandmalerei wie derzeit diskutiert einfach dem Verfall zu überlassen. Schon jetzt stören aus seiner Sicht die herunterhängenden Farbfetzen am Bunker erheblich, mit der Zeit drohe das Bild zu einem deprimierenden Schandfleck zu verkommen. Der Pensionär schlägt deshalb vor, das Bild in weniger radikaler Form „ausleben zu lassen“.

Kulturausschuss berät über das Bunkerbild

Durch zurückhaltenden Einsatz konservatorischer und restauratorischer Techniken könne man den Alterungsprozess zwar nicht aufhalten, ihn jedoch verlangsamen. Konkret regt Barthel eine behutsame Reparatur geschädigter Bereiche sowie des Betons an. Lücken könnten beispielsweise farblich an die umgebenden Malpartien angeglichen werden. Übers Bunkerbild berät in seiner nächsten Sitzung auch der Kulturausschuss. Er wird aller Voraussicht nach dafür votieren, daran nichts zu verändern und einen neuen Standort für das als Ersatz geplante Werke von Pjotr Nathan zu suchen.

