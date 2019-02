Kiel

Die Kieler Polizei hat am Donnerstag 20 Fahrräder in Gaarden sichergestellt. Nun suchen die Beamten nach den Eigentümeren.

Polizei stellt zwei Tatverdächte

Die Ermittlungsgruppe "Speiche", die auf Raddiebstähle spezialisiert ist, wurden auf eine Anschrift in der Medusastraße aufmerksam gemacht. Dort wurden gestohlene Fahrräder gelagert. In der Wohnung selbst stießen sie neben den beiden 55 und 42 Jahre alten Tatverdächtigen auf fünf Räder, für die die Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Gleiches gilt für drei weitere Räder, die in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses gelagert waren.

Zwölf Räder in Auto versteckt

Damit nicht genug: In einem vor dem Wohnhaus geparkten Auto die Beamten zwölf weitere Räder, deren Besitzverhältnisse vor Ort ebenfalls nicht geklärt werden konnten. Die Räder waren teilweise komplett auseinandergebaut. Vermutlich waren diese bereits für den Abtransport vorbereitet.

Polizei sucht Eigentümer

Die " EG Speiche" versucht nun, die sichergestellten Räder entsprechenden Straftaten zuzuordnen und die tatsächlichen Eigentümer zu ermitteln. Die Polizei will die Eigentümer selbst informieren und bittet darum, sich nicht eigenständig auf der Dienststelle zu melden.

Von kst/RND