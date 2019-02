Kiel Kieler Ratsversammlung - Solidarität mit den Klima-Schülern Am Ende ging es gar nicht mehr um Schulpflicht: Mit der Mehrheit von SPD, Grünen, FDP und SSW hat die Kieler Ratsversammlung sich am Donnerstagabend zu der Klimaschutz-Initiative „Fridays for Future“ bekannt und einen ständigen Dialog mit den Aktivisten beschlossen.

Von Michael Kluth

Hunderte Schülerinnen und Schüler demonstrieren regelmäßig freitags in Kiel für Klimaschutz, hier am 21. Dezember 2018 - also in den Weihnachtsferien. Quelle: Thomas Eisenkrätzer