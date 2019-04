Mit Verspätung startet im Kieler Hafen am Wochenende die Kreuzfahrtsaison. Insgesamt 178 Mal werden Kreuzfahrtschiffe in diesem Jahr dort festmachen. Erstmals werden voraussichtlich mehr als 600 000 Passagiere an oder von Bord gehen. Der Hafen investiert kräftig in den Kreuzfahrtbereich.