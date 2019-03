Kiel

Im Schankraum der Schützengilde stehen weitere Chormitglieder bei Bier, Alster und Spezi zusammen. Es wird laut geredet und gelacht. Jens Nehrenberg, der Oldie des Chors, schrammelt auf seiner Gitarre die Akkorde vom Scorpions-Hit "Rock You Like A Hurricane", Initiator und Chorleiter Torben Jacobsen stöpselt schon mal sein Keyboard ein. Er ist schon lange als DJ und Musiker im Geschäft und hat die Rohrspatzen im Sommer 2018 gegründet. Vorbild waren die Hamburger Goldkehlchen, ein 70-köpfiger Männerchor, bei dem laut eigenen Angaben niemand singen kann. "Was die machen, das ist Bundesliga“, sagt Jacobsen. „Wir haben hier jetzt mal in der Kreisliga angefangen."

"Es geht nicht darum, immer den richtigen Ton zu treffen"

Zu den Proben, die an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat stattfinden, kommen geschätzt 20 Sänger. "Was wir hier machen, nenne ich immer gerne Männergesangsgedöns", sagt der Jacobsen. "Es geht nicht darum, immer den richtigen Ton zu treffen. Aber ich finde, wenn Männer mit Begeisterung singen, klingt das am Ende doch immer ganz gut."

Mit " Jonny W. " geht es los

Das erste Lied des Abends ist " Johnny W." von Marius Müller-Westernhagen. Besinnlicher wird es mit John Lennons "Imagine". Bei John Denvers "Country Roads", packt Jens Nehrenberg die Gitarre aus und bei "Volle Granate, Renate" von Torfrock wird im Takt gestampft und sogar etwas geschunkelt. Nicht immer passt jeder Einsatz, nicht immer sitzt jeder Ton. Dafür kann man den Sängern den Spaß ansehen. Ungefähr 15 Lieder haben die Rohrspatzen im Repertoire, sagt Jacobsen. "Wir haben Klassiker von John Lennon dazwischen, aber auch Gassenhauer von Udo Jürgens", so der 43-Jährige weiter.

Mitsingen nur mit Bescheinigung

Mitsingen kann bei den Rohrspatzen jeder. "Egal wie alt, wie groß, wie viel jemand wiegt, jedermann ist herzlich willkommen", sagt Chorleiter Jacobsen. Eine Voraussetzung gibt es dann aber doch. Jeder neue Sänger muss sich von seiner Partnerin bescheinigen lassen, dass er nicht singen kann. Gerrit-Benjamin Südecum ist zum ersten Mal bei einer Probe der Rohrspatzen dabei. "Ich finde es schön, wenn man entspannt singen kann, ohne dass alles perfekt sein muss", sagt der 37-Jährige. Auch er ist über das Hamburger Vorbild auf die Rohrspatzen aufmerksam geworden. Die Bescheinigung seiner Frau hat er natürlich dabei. "Hiermit bestätige ich, dass mein Mann, Benjamin-Gerrit Südecum, auch unter der Dusche nicht singen kann", steht dort blau auf weiß. Dazu, wie es sich für ein Dokument gehört, Ort, Datum und Unterschrift.

Auch wenn es irgendwann mal einen Auftritt geben soll, sind die Proben der Kieler Rohrspatzen vor allem eins: ein Ort, wo mit Freude gesungen wird. "Andere spielen Fußball oder gehen Kegeln", sagt Jacobsen. "Wir treffen uns halt zum Singen."

