Kiel Kieler SPD-Kreisparteitag - "Europa ist die Antwort" Ein Dreiklang bestimmte am Sonnabend den Kreisparteitag der Kieler SPD im Legienhof: Europa, Mobilitätswende, Parteierneuerung. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer warnte vor einer Mehrheit für EU-Gegner bei der Europawahl am 26. Mai. Die Verkehrswende nannte er eine soziale Frage.

Von Michael Kluth

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nannte die Europawahl am 26. Mai in Kiel auch einen Stimmungstest für die OB-Wahl am 27. Oktober. Quelle: Frank Peter