In Gaarden sind Hundehaufen "ein besonderes Ärgernis“, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Für Abhilfe sorgen soll das neue elektrische Hundekotmobil, das künftig seine Runden auch in anderen Ostufer-Stadtteilen drehen wird. Für Kämpfer ist Hundekot aber nur „ein Aspekt des Müllproblems“.