Kiel

Bis zum Sommer wird die 60-köpfige Besatzung der „ Werra“ unter dem Kommando von Kapitänleutnant Robert Lehmann (37) bei verschiedenen Manövern im Schwarzen Meer sowie im Mittelmeer eingesetzt. Dabei ist der Tender Flaggschiff des Nato-Minenabwehrverbands 2.

„Besonders die Manöver im Schwarzen Meer und vor der afrikanischen Atlantikküste sind für meine noch junge Besatzung eine neue, bisher nicht gekannte Herausforderung", erklärt der 37-jährige in einer Mitteilung zum Auslaufen.

Flaggschiff für Manöver

Das 100 Meter lange Spezialschiff ist Teil des Unterstützungsgeschwaders aus Kiel. Die Tender dieser Einheit sind auf die Versorgung und Führung von Marineverbänden optimiert. An Bord der " Werra" wird am 15. Februar Fregattenkapitän Martin Schwarz aus Kiel die Flagge als Verbandskommandeur für die Nato hissen.

Probleme am Stevenrohr

Der Grund für die Wahl Wilhelmshavens für das Starthafen war der technische Zustand des Schiffes. Nach einer Werftüberholung hatte die „ Werra“ im Herbst Probleme mit der Abdichtung des Stevenrohrs am Propeller.

Diese Abdichtung musste vor dem Nato-Einsatz noch einmal geprüft werden. Da es im Heimathafen Kiel kein Arsenal-Dock gibt, musste die „ Werra“ am 22. Januar vorzeitig nach Wilhelmshaven fahren.

Wenn sich die " Werra" am 15. Februar dem ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO anschleßt, hat die deutsche Marine wieder Einheiten in allen vier ständigen Nato-Einsatzverbänden.

Vergangene Woche ist auch der Tanker „Spessart“ nach erfolgreicher Reparatur in Kiel wieder vor Norwegen in den Nato-Einsatzverband 1 zurückgekehrt. In der Nordsee operiert das Minenjagdboot „ Dillingen“ im Minenabwehrverband 1 der Nato. In der Ägäis kreuzt der Einsatzgruppenversorger „ Bonn“ als Teil des Nato-Einsatzverbands 2.