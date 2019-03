Kiel

Vielleicht lag es am terminlichen Zusammenspiel von Karneval und Traditionsfest. Oder an vergleichsweise milden Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr.

Mittelalterflair und verkaufsoffener Sonntag

So feierten laut Lena Wendt, Projektleiterin bei Kiel-Marketing, rund 250.000 Kieler am Wochenende nach Kräften ihren Umschlag. Der verkaufsoffene Sonntag tat sein Übriges. „Es lief wundervoll. Die Stände und das Kinderprogramm wurden gut angenommen“, sagte sie. Grund dafür war vielleicht auch, dass der Umschlag sowohl mit ein paar Neuerungen, aber auch mit altbekannten Traditionen aufwartete. Dazu zählten der Handwerkerumzug durch die Innenstadt am Sonnabend oder das Handwerkerzelt auf dem Holstenplatz, in dem die Besucher nicht nur Tischlern oder Korbmachern zuschauen konnten. Zum ersten Mal dabei war auch Puppenbauer Peter Beyer, der dort kleine und große Kinder in seine Werkstatt lud, um aus Wegwerfartikeln fantasievolle Marionetten herzustellen.

Traditionelles, aber auch neue Angebote

Zu den Neuerungen zählte auch das erweiterte Piratendorf auf dem Asmus-Bremer-Platz, das außer mit einem riesigen Piratenschiff (Cocktailbar) auch mit Piratenpartys oder Feuerspektakel aufwartete. Eher traditionell ging es rund um die Nikolaikirche zu. Dort bildete der Mittelaltermarkt wieder das historische Zentrum des Umschlags. Die nach alter Art geschmiedeten Eisenwaren gehörten ebenso dazu wie die Auftritte der Gaukler der Truppe „Fogelvrei“ sowie des Vereins „Erlebtes Mittelalter“. Auch das Ende des Festes war so, wie es die Kieler schon viele Jahre kennen. Nach dem Abschlussumzug am Sonntag durch die Innenstadt verabschiedete sich Alt-Bürgermeister Asmus Bremer nach straffem Programm mit viel Kanonendonner von seinen Bürgern und Gefährten. Und zog sich zur Fortsetzung seines Dauerschlafs in sein Gemach im Warleberger Hof zurück.

Von KN-online