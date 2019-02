Brutale Auseinandersetzung am Blücherplatz in Kiel: Ein 29-jähriger Mann, der laut Polizei beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt erwischt wurde, hat am Mittwoch zwei Mitarbeiter zu Boden geschubst und sie mit einem Teppichmesser bedroht. Beamte konnten den Mann kurze Zeit später festnehmen.