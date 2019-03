Kiel Kieler Umschlag - Pralles Programm am Wochenende Die Kieler Innenstadt lockt am Sonntag nicht nur mit offenen Geschäften. Rund geht es auch schon am Sonnabend mit einem straffen Programm des Kieler Umschlags. Insgesamt werden dabei 100 Programmpunkte geboten.

Von Jürgen Küppers

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (li.) sowie Asmus Bremer mit seiner Frau Katharina (re. daneben) brachten sich am Freitag schon mal in Stimmung. Schließlich war der Tross rund um den Kieler Alt-Bürgermeister einem Empfang der Stadt mit viel Musik sowie Speis und Trank gefolgt. Am Wochenende soll das bunte Treiben erst richtig in Fahrt kommen. Quelle: Frank Peter