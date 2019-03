Der Zug aus Hamburg hatte Verspätung, mit dem Taxi hatte er es gerade noch rechtzeitig ins Literaturhaus geschafft. „Im Radio lief ,Eye of the Tiger', davon habe ich richtig gute Laune bekommen“, erzählt Saša Stanišić am Dienstag, bevor er mit der Lesung aus seinem neuen Buch „Herkunft“ beginnt.