Kiel

Neun Bühnen, über 300 Konzerte: Bei der Kieler Woche 2018 ist Musik drin. Damit Sie beim Open-Air-Festival der Superlative den Überblick nicht verlieren, haben wir die abendlichen Musik-Acts in unserem "Kieler Nachrichten - KiWo-Kalender 2018 mit Konzerten" zusammengefasst. Sie können ihn ganz einfach für Ihr Smartphone abonnieren. So haben Sie alle Bands und Konzerte täglich ab 18 Uhr fest im Blick. Und so geht's:

Kieler Woche 2018: Konzert-Kalender für iPhone, iPad und Kalender-Apps

Konzertplan im iCal-Format

Klicken Sie auf den Link und abonnieren Sie unseren "Kieler Nachrichten - KiWo-Kalender 2018 mit Konzerten". Anschließend finden Sie alle Konzerte, die nach 18 Uhr beginnen, in Ihrem Smartphone-Kalender.

Zum iCal-Kalender

Kieler Woche 2018: Konzert-Kalender für Android und Google

Konzertplan für Google-Kalender

Klicken Sie auf den Link und abonnieren Sie unseren "Kieler Nachrichten - KiWo-Kalender 2018 mit Konzerten". Anschließend finden Sie alle Konzerte, die nach 18 Uhr beginnen, in Ihrem Google-Kalender.

Zum Google-Kalender

Alternativ:

Öffnen Sie Ihren Google-Kalender und fügen folgende Kalender-ID im Auswahlmenü "Weitere Kalender" hinzu:

r929d79uuaqm3dbpiekv94e66g@group.calendar.google.com

Kieler Woche 2018: Alle Konzerte im Überblick

Hier sehen Sie alle Bands und Konzerte während der Kieler Woche, die wir für Sie im KiWo-Kalender zusammengefasst haben.

Von Jorid Behn