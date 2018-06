Kiel

Sonnabend, 16. Juni

Für Groß und Klein startet um 12 Uhr das NDR Familienprogramm auf der NDR Bühne am Ostseekai. Danach sorgen die Müllpiraten ab 15 Uhr für Stimmung auf der Krusenkoppel. Mit Besen, Kehrmarschine, Mülltonnen, E-Gitarren und vielen Grooves für Kinder ab drei Jahren sind sie bereit für das musikalische Putzen.

Am Abend dürfen Teens auf dem Muddi Markt zu Hip-Hop, Rap und Beats tanzen. Presslufthanna, Jona Gold und Arvid Blixen werden ihre Plattenteller in Schwung bringen. Zarte Lust wird über Themen wie das Leben ohne Haftpflichtversicherung rappen und der Kieler Beatbastler DDob erzeugt mit seiner Stimme verschiedene Sounds.

Sonntag, 17. Juni

Kinder mit ihren Eltern können am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr zum Open Air Gottesdienst im Hiroshimapark (Rathausstraße) gehen und anschließend ab 13.30 Uhr die Rennradfahrer beim Kieler-Woche-Radrennen am Osloring (Kiel-Mettenhof) anfeuern. Begeisterte Nachwuchsfahrer ab sechs Jahren dürfen auch selbst um die Wette fahren.

Wer auf Entdeckungsreise durch die Welt der Metaorgansimen gehen möchte, kann Prof. Dr. Kerstin Kremer im Ruder- und Kanuzentrum der CAU an der Kiellinie zuhören. Von 15 bis 16 Uhr wird sie Vorträge für Kinder zu diesem Thema halten.

Alternativ singen Kinder- und Jugendchöre von der Oper Kiel von 15 bis 16 Uhr auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel. Unter dem Motto "Junge Stimmen - Hört zu und singt mit" präsentieren sieben Chöre ihre Lieblingssongs.

Ab 14.45 Uhr wird im Park an der Rathausstraße das Kieler-Woche-Hoftheater eröffnet und wer in dem Stadtteil Hasseldieksdamm wohnt, kann ab 11 Uhr zu dem Fest vom Runden Tisch Hasseldieksdamm gehen. Rund um die Erlöserkirche am Wendehammer werden Kuchen, Wurst und Aktionen geboten.

Montag, 18. Juni

Bewohner des Stadtteils Meimersdorf erwartet ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz ein Fest mit verschiedenen Spieleangeboten und einem Bühnenprogramm.

Dienstag, 19. Juni

Für die Kleinen zeigt LisEis live ab 11 Uhr im Kieler-Woche-Hoftheater im Park (Rathausstraße), wie Crepes hergestellt werden. Anschließend erwartet die Kinder beim Stadtteilfest in Elmschenhagen in der Kita St. Antoniusheim (Rüsterstraße 30) ein buntes Programm.

Mittwoch, 20. Juni

Jonas Geburzi wird ab 15 Uhr im Ruder- und Kanuzentrum der CAU kindgerechte Vorträge über pazifische Krabben in der Ostsee halten.

Donnerstag, 21. Juni

Ab 14 Uhr zeigen die Kiel Artist Akro Kraks und El Tio Teo eine Akrobatik Comedy und Diabdo-Show auf der Rathausbühne.

Freitag, 22. Juni

Die Stadtteilbewohner in Kronsburg erwartet ab 15 Uhr ein Fest für Groß und Klein mit viel Spiel, Sport und Spaß. Ab 15 Uhr werden zahlreiche Aktionen auf dem Kiesergelände (Kuhlacker) geboten.

Anschließend können die Kinder mit ihren Eltern einen Ausflug in die Chemie machen. Das Jungchemiker-Forum Kiel zeigt im Ruder- und Kanuzentrum der CAU verschiedene Experimente.

Sonnabend, 23. Juni

Ein großes Kinder- und Familienfest wird es am Sonnabend im Open Park am Ostring geben. Um 13.45 Uhr stimmen die Fallschirmspringer des Luftsportvereins Kiel das Publikum in den Nachmittag ein. Danach gibt es zahlreiche Vergnügungsangebote für alle Altersstufen: das nostalgische Kinderkarussell, zahlreiche Kinderspiele Ponyreiten, einen Streichelzoo, der Mitmachzirkus Beppolino oder das Kinder Wikingerdorf.

Ab 17 Uhr treten das WASDAS-Aktionstheater, der Zaubertrottel und Kalumalu - Hepajo (Kamman & Lucy Lou) auf. Zum Abschluss gibt es um 22.30 Uhr ein Parterre-Feuerwerk.

In Holtenau veranstaltet der Sportverein TuS Holtenau zusammen mit dem LSV und der Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug ein Stadtteilfest. Einleiten wird das Fest der Spielmannszug, der um 13.30 Uhr am Eckener Platz startet.

Danach wird es ein buntes Mitmachprogramm geben. Neben einem Kletterturm, einer Hüpfburg oder einem Kinderlauf wird es unter anderem auch Tischtennis-, Basketball- oder Volleyballspiele geben.

Von 15 bis 16 Uhr stellt sich das ökologische Versuchsgut Lindhof der Uni Kiel vor. Mirja Kämper wird im Ruder- und Kanuzentrum der CAU an der Kiellinie kindgerechte Vorträge über den Bauernhof halten.

Ab 16 Uhr sorgen die Müllpiraten für viel Spaß und Aktion auf der Krusenkoppel. Unter dem Motto "Der Dreck muss weg" werden sie mit Mülltonnen, Besen, E-Gitarren und vielen Grooves für Fans ab drei Jahren und deren Familien für Musik sorgen.

Sonntag, 24. Juni

Mit Livemusik und Theater startet die freie evangelische Gemeinde Kiel um 10.30 Uhr in den letzten Tag der Kieler Woche. Unter dem Motto "Jesus und die Kieler Woche" werden die Gemeindemitglieder den Tag im Kronshagener Weg 130a feiern.

Ab 11 Uhr erwartet die Interessierten das 36. Spielfest der Förde Sparkasse im Hiroshimapark und ab 12.30 Uhr wird mit großen Seifenkisten in der Bergstraße um die Wette gefahren. Ebenso gibt es viele lustige Aktionen für jung und alt ab 14 Uhr auf dem Muddimarkt. Neben Kreide malen und Kinderschminken wird es noch zahlreiche Spiele geben.

Ab 15 Uhr präsentiert sich erstmalig die Musikschule Kiel mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm aus Instrumenten, Tanz und Gesang auf der großen Bühne der Krusenkoppel.

Ab 17.30 Uhr wird der zauberhafte Wundergarten die Kieler Woche beenden und dazu einen Umzug von der Krusenkoppel (Düsternbrooker Weg) starten.