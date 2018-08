Kiel

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK Kiel), die Kanu-Vereinigung Kiel und das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sammelten vor, während und nach der Kieler Woche Müll in der Kieler Förde. Dabei zeigte sich nicht nur der enorme Anstieg der Müllmenge auf der Referenzstrecke zwischen Camp/27 und Hörnbrücke: Bei mehr als drei Viertel des eingesammelten Materials handelt es sich um Plastikteile.

Den Löwenanteil machen Plastikteile aus

„Dass die Müllmenge während der Kieler Woche stark ansteigt, hat niemanden wirklich verwundert“, sagt der Projektkoordinator Dr. Nicolas Ory, Meeresbiologe vom Geomar. Jedoch nicht, dass sie um um mehr als das Zwanzigfache wuchs. „Interessant ist, dass Plastikteile wie Becher, Flaschen und Einwegartikel den Löwenanteil ausmachten“, so Ory weiter. Ferner fielen die vielen Zigarettenstummel auf, die auch nach der Kieler Woche in der Förde treiben. „Diese verrotten nicht nur an Land sehr langsam und enthalten viele Schadstoffe, die marine Organismen beeinflussen.“ Ein Initiative für die Kieler Woche 2019 könnte das Aufstellen von Mülleimern für die Zigaretten sein, sagt Dr. Catriona Clemmesen-Bockelmann, Fischereibiologin am Geomar.

Die Aktion soll während der Kieler Woche 2019 wiederholt werden

Letztendlich dominiert aber der Plastikmüll. „Die Mehrwegregelung während der Kieler Woche ist ein sehr guter Ansatz, um den Plastikmüll zu verringern“, sagt Dr. Clemmesen-Bockelmann. Die eingesammelten Müllteilchen stammen nur in ganz wenigen Fällen von Kieler-Woche-Ständen und den dort angebotenen Waren. Offensichtlich geraten viel von den Besuchern mitgebrachtes Einweggeschirr und mitgebrachte Einwegartikel in die Förde. Für Kiel ist eine Wiederholung der Aktion während der Kieler Woche 2019 geplant, ferner laufen derzeit Mikroplastikuntersuchungen in der Kieler Förde. Hier beproben Forscher des Geomar einmal im Monat acht Untersuchungsstationen.