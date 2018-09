Kiel

In der Konkurrenz der insgesamt sechs Entwürfe von fünf Grafik-Designern setzte sich Daniel Wiesmann aus Berlin mit seinem eher verspielten Konzept durch: spritzende blaue Wassertropfen und eine markante Typografie in leuchtendem magenta. Die Jury lobte den Umgang mit Buchstaben: "Schon lange nicht mehr sei der Titel Kieler Woche "derart selbstbewusst als eigenständige grafische Form im Plakat ins Szene gesetzt worden".

Das illustrative Spiel mit Wassertropfen überzeugte Jury

Außerdem zeichne sich der Entwurf laut Juryurteil "durch ein komplexes, dynamisches Farbenspiel von grafisch klarer Form und avancierter Typografie aus. Besonders der ungewöhnliche, Umbruch des Titels Kieler Woche 2019 mache in seiner humorvollen Fokussierung auf die wichtigsten Bestandteile neugierig und ziehe den Betrachter in seinen Bann.

Außerdem erlaube das illustrative Spiel mit den Wassertropfen eine hohe Variationsbreite bei der Gestaltung der Souvenir-Artikel vom Kaffeebecher über Decken, Schlüsselanhänger bis zu Krawatten.

Auch "normale" Kielerin durfte mit entscheiden

Laut Fachjuror Andrew Goldstein fiel die Entscheidung nach drei Auswahlrunden am Schluss mit großer Mehrheit. Zum ersten Mal mit entscheiden durfte auch eine "normale" Kielerin: Emma-Louisa Döhler, die sich auch im Jungen Rat engagiert.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. September sind alle eingereichten Entwürfe zur Kieler Woche 2019 in einer öffentlichen Ausstellung in der "Seeburg" (Düsternbrooker Weg 2) zu sehen. Öffnungszeit: 11 bis 19 Uhr.