Kiel

„Viele von ihnen nehmen sich jedes Jahr eine Woche Urlaub, um den Seglern hochkarätige Wettfahrten zu ermöglichen, und wie wir wissen, werden sie dabei nicht immer mit den besten Wetterbedingungen belohnt“, sagt Point of Sailing Geschäftsführer Sven Christensen. „Da wir als Hauptamtliche gar nicht oft und ausgiebig genug unseren Dank dafür vermitteln können, möchten wir mit unserem Ehrenamtsabend für eine breite Wertschätzung sorgen.“

Spargelsuppe und Büfett

Als Dankeschön für die freiwilligen Helfer organisieren die Kieler Nachrichten zusammen mit Point of Sailing zum Abschluss der Kieler Woche am 23. Juni deshalb zum ersten Mal ein großes Helferessen. Dazu soll es eine Spargelsuppe und ein großes saisonales Büfett geben, das von einem Team der Fleischerei Hasch aus Friedrichsort direkt in Schilksee zubereitet wird. Um die Region zu verbinden, haben die Veranstalter auch die Kieler Marktschwärmerei mit ins Boot geholt, die das Koch-Team in Schilksee mit Produkten aus der direkten Umgebung beliefert.

Damit das Essen genauso lecker wird, wie es klingt, braucht das Catering-Team am 23. Juni etwa 40 Ciabatta-Brote, 50 Kilo Spargel, 15 Kilo Grütze und vieles mehr. Wenn auch Sie Danke sagen und etwas zum Gelingen des Helfer-Essens beitragen möchten, können Sie Gemüse, Brot, Salatdressing, Schoko-Eis und viele weitere Zutaten online spenden.

Online-Spendenaktion

Dafür treten Sie der Marktschwärmerei zur Kieler Woche bei. Diese gilt ausschließlich für das Ehrenamt-Essen und verpflichtet zu keinerlei weiteren Käufen. Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie einen Onlinekatalog mit Produkten, aus denen Sie diejenigen auswählen können, die Sie für das Essen spenden möchten. Anschließend klicken Sie auf den Warenkorb und bezahlen die Spende mittels PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkarte und Giropay.

Wenn Sie nicht online bezahlen möchten, können Sie stattdessen in der Geschäftsstelle der Kieler Nachrichten in der Fleethörn mit Bargeld einen Gutschein über den gewünschten Spendenbetrag kaufen, von dem wir dann die noch benötigten Produkte bezahlen. Anschließend werden alle gespendeten Produkte am 23. Juni pünktlich zum Helfer-Essen nach Schilksee geliefert, wo das Team der Fleischerei Hasch sie in ein leckeres Essen verwandelt.